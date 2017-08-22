雙胞胎依依直播走光 中途急喊卡
被封為「最美雙胞胎」之一的依依，今年3月剖腹產下雙胞胎兒子，時常在臉書分享生活點滴的她，日前在粉絲團直播團購名床時，在「示範躺床」過程中意外大走光，嚇得經紀公司立即喊卡。
依依在臉書粉絲團舉辦團購名床時，在「示範躺床」過程由於沒特別注意，導致躺下瞬間大走光，也讓粉絲頓時傻了眼，經紀公司隨後也將直播影片刪除，對此出乎預料的插曲，依依透露全是裙子不對稱設計導致，當時沒全沒注意到到短的那邊已經掀起來，自己也著實受到不小驚嚇。
據悉依依原考慮直播分享「產後3個月迅速甩肉20公斤」的方法，甚至有粉絲指名要她穿泳裝直播，不過經紀公司表示已暫緩此構想，畢竟直播是無法剪接或修圖，希望她能做好安全措施才上陣。
(中時電子報)
關鍵字：依依
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