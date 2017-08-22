草地野餐音樂會邀827共享浪漫

霧峰區「草地野餐音樂會」將於27日登場，邀民眾共享浪漫。(林欣儀攝)

坐在綠油油的草地上，一邊品嘗在地美味，同時欣賞音樂，共享浪漫午後！由國台交予立法院中辦、霧峰農會攜手舉辦的「草地野餐音樂會」將於27日登場，除有優美樂音現場演奏，家政班也烹調出美味食材，邀民眾共享浪漫。

這場草地野餐音樂會將於27日下午4點鐘、在立法院中部辦公室原高爾夫球練習場舉辦，主辦單位指出，這座練習場面積有2.8公頃，曾經歷921地震與敏督颱風侵襲，造成地勢高低落差大、修復困難，目前仍未開放使用，但現場綠意盎然，景致宜人。

主辦單位指出，活動當天開放民眾自行攜帶野餐物品進入，現場並將有20多攤由霧峰農會家政班、社區發展協會等單位提供的在地風味清時，提供民眾選購；國台交現場演奏多首膾炙人口的經典音樂，並邀知名聲樂家湯慧茹、陳思照、陳柏皓等人帶來歌劇選粹，邀民眾共賞。

(中時)