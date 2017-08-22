軍民融合南海掀波 陸漁船艦隊近逼菲中業島
中國與印度邊境爭議未解，又在南海出動漁船，護衛艦與海警船，進入菲國中業島12海里領海，而中業島是馬尼拉在南沙實質控制的最大島。
據澳洲新聞網（NEWS.com.au）22日報導，國際觀察家指出，這是高度挑釁的行為。
稍早軍旅出身的菲國眾議員阿勒哈諾（Gary Alejano）聲稱，5艘中國船艦停在距中業島不到3海里的水域，有占領中業島以西多座沙洲的不良意圖。
而《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）20日則引述菲律賓最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio）的話說，中國有2艘驅逐艦，1艘海警船與2艘大型漁船出動，開始把守僅距中業島2.5海里的敦謙沙洲（Sandy Cay）。他甚至指責中國，「侵犯菲律賓領土」，並力促政府採取行動。
然而，據菲律賓ABS-CBN新聞網22日報導，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已表明，北京並沒有侵佔的意思，他並引述中國駐菲大使趙鑒華的話說，中國無意占領敦謙沙洲，或是在敦謙沙洲上興造建築物。
「我何必要捍衛一個沙洲，」杜特蒂說，「並為了一個沙洲害死菲律賓人？」
但當有人問及，為何這些船艦緊緊圍在四周時，杜特蒂只回答：「為了巡邏…因為他們是我們的朋友。」
(中時電子報)
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