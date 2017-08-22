洪百榕挺5月肚去郵局 寶妹「護媽」超貼心
藝人宋達民和洪百榕結婚13年多，育有1對兒女小寶、寶妹，5月底再宣布懷了第3胎男娃「乖寶」，一家人都相當期待這位新成員的到來。洪百榕昨（21日）透露女兒寶妹陪她去郵局辦事，貼心地主動幫忙排隊，但一副小大人的模樣，讓她不禁會心一笑。
洪百榕目前懷孕近5個月，她表示現在寶妹會體恤媽媽大肚子，只要遇到需要排隊的狀況，女兒都自告奮勇幫忙排，母女倆21日一起去郵局，寶妹就主動上前排隊，只見她一手抱在胸前，另一手拿著手機直盯，看來相當成熟，難怪媽媽也笑虧「還一副老氣橫秋的樣子，在一群大人中無違和感」。
雖然寶妹之前喊想要妹妹的心願落空，但她在家不時就幫忙做家事，這回又主動幫忙媽媽排隊，也引來網友大讚「寶妹一定是個好姐姐」、「寶妹超棒的」、「女兒就是這麼貼心」。
(中時電子報)
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