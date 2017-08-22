裸照門再現！她被曝半裸小便照 老虎伍茲也受害
好萊塢女星近年頻遭駭客外洩裸照，2014年更爆發史上最嚴重「裸照門」風波，今年3月「妙麗」艾瑪華森和亞曼達塞佛瑞也被捲入，現又有網站公開眾星私密裸照，其中還有美國高球名將老虎伍茲。
據《TMZ》報導，有色情網站公開不少明星裸照，其中包含美國小天后麥莉希拉、「暮光女」克莉絲汀史都華，還驚見美國高球名將老虎伍茲，雖然照片臉部僅露出部分，但和老虎伍茲頗為相似，其中還有一張是男子在高爾夫球場上全裸露大鵰，而麥莉則是被曝光半裸隨地小便照片，暮光女則有多張上空照，還有和女友的床照。
老虎伍茲證實照片被盜，是他和前女友滑雪女神琳賽馮恩交往時傳給她的，不過女方手機被駭，他已請律師發警告信函給該網站，要他們將照片「下架」，否則提告。
(中時電子報)
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