世大運射進金牌戰！　反曲弓男女團好威

反曲弓女團射進金牌戰。（葉臻攝）

反曲弓男團射進金牌戰。（葉臻攝）

中華隊射箭反曲弓女團選手譚雅婷（左2）、彭家楙（右2）和雷千瑩（右1），與教練倪大智（左1）高喊加油。（葉臻攝）

反曲弓男子團魏均珩（左）、鄧宇成、彭士誠（右）替彼此打氣。（葉臻攝影）

台北世大運射箭比賽在今天進入4強爭霸，反曲弓男、女子團雙雙晉級4強，後天將與韓國隊進行金牌戰，爭奪冠亞軍。

中華隊射箭反曲弓女團選手譚雅婷、彭家楙和雷千瑩，一上場就氣勢蓬勃，交接時也顯現默契，彼此擊拳肯定，雖然風勢很大，卻接連贏過對手，與反曲弓男子團魏均珩、彭士誠、鄧宇成，雙雙晉級前四強，將在周四（24日）與韓國隊進行冠亞軍之戰。

複合弓女子團雖在16強被刷掉，但陳怡瑄也將在明天的個人賽部分，與韓國選手爭金牌，複合弓男子團雖進入前8強，卻仍輸給墨西哥隊，反曲弓賽事上則將由譚雅婷將與韓國選手爭金牌，雷千瑩則將與墨西哥選手爭銅牌，賽事訂在後天。

(中時)