世大運》劉易士愛台灣美食 就是不敢吃這個…
奧運金牌名將、前世界紀錄保持人劉易士（Carl Lewis）以教練之姿率領美國田徑隊參加臺北世大運，劉易士說，他從1979年就對自己許諾，出國比賽一定要品嘗在地食物及體驗當地文化，這次也不例外，只有一樣台灣美食他不敢嘗試…
「台北很棒，我每天吃台灣美食。豆腐我有吃，至於臭豆腐的話…嗯，最後還是決定不要嘗試。」劉易士莞爾的說。
至於先前傳出劉易士在世大運田徑技術會議中，針對大會交通接駁的問題發難，由於在22日媒體提問時是問他對「交通」的意見，讓劉易士巧妙避開批評爭議，表示：「我不知道說交通很糟的說法是哪來的，我曾經住過洛杉磯，天天塞車，那才叫做交通很糟。」
從傳奇運動員變為教練，劉易士說，教練身分比較像是選手的爸媽，如果選手表現好，他就開心，表現不好也跟著難過。除了就技術面進行指導，劉易士也告訴選手，不只是要提升自己的運動表現，更要努力讓自己從事的運動成長，吸引更多人從事和觀賞，「我必須說，過去10年來田徑比賽的觀眾並沒有增加，這是我們要努力的。」
(中時電子報)
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