天鴿颱風走了 彭啟明：後面還有10個
天鴿颱風陸上颱風警報今天上午11時30分解除，台灣本島已經脫離暴風圈。不過氣象達人彭啟明警告，今年的颱風數量到現在才13個，統計上至少還有10個會發生，還是得要強化準備。
天鴿颱風匆匆從台灣擦邊而過，目前為止並未帶來重大災情，但彭啟明提醒，還是要稍微留意雨勢及較大的風勢，尤其台東、屏東到高雄的農民朋友，這時候不少秋天的水果即將盛產，還是要提高警覺，才可以減少不必要的損失。
上周不少預測模式預測將有另外一個颱風緊接生成，但彭啟明表示，目前來看，發展的條件大幅降低，如果有機會也是低壓到南海後發展生成，但整個大環境是一個低壓帶，仍容易有陣雨發生，未來一周大致上是晴時多雲偶陣雨的天氣型態。
彭啟明說，月底到9月初有個較穩定時期，但接下來秋天鋒面9月初南下，後續還是9月密集的颱風季，尤其秋天的颱風變化較多，今年的颱風數量到現在才13個，統計上至少還有10個會發生，強化準備才是最重要的。
(中時電子報)
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