酷斯拉侵入民宅？ 消防員：是綠鬣蜥啦！

綠鬣蜥。（徐養齡翻攝）

消防員將綠鬣蜥小心抓住。（徐養齡翻攝）

綠鬣蜥在花圃亂竄，嚇得民眾趕緊打119求助。（徐養齡翻攝）

酷斯拉來襲！新竹市一處民宅頂樓，21日中午突然出現1隻長約40公分的綠鬣蜥，不斷吐舌亂竄，嚇得居民一時之間不知如何是好，趕緊打119求助，消防隊仔細地以網子將綠鬣蜥網住，送往相關單位安置。

(中時)