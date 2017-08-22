世大運》網球莊吉生、張凱貞 男女單輕鬆拿首勝
世大運網球賽22日進行單打第2輪賽事，我國男女單金牌大熱門表現亮眼，男單頭號種子莊吉生2盤皆以6比2輕鬆獲勝，而女單頭號種子張凱貞更6度破發，將對手「剃光頭」，2盤直下12局輕取對手，2人皆可望延續氣勢順利通過明天的第3輪，直闖16強。
旅美轉籍台灣的莊吉生，目前世界男單排名271，此次世大運榮登男單頭號種子，首輪免戰，今天上午次輪迎戰墨西哥選手戴拉多（Alonso Delgado），莊吉生沉著應戰，顯得游刃有餘，4度破發，拍下2個6比2晉級第3輪。
而上屆在光州世大運女單奪金的「網球精靈」張凱貞，目前世界女單排名113，頭號種子的她今天首戰對上哥倫比亞選手莎曼莎（Palacio Samantha），張凱貞首局保發，第二局在破發點一度與對手纏鬥近10分鐘，最後順利破發，贏得全場觀眾歡呼，最後更勢如破竹以2個6比0將對手「剃光頭」，拿下世大運首勝。
賽後莊吉生表示，和過去參加的比賽相比，世大運網球場的場地球速較慢，但並不會對比賽造成太大影響、他很快便能適應；而身為大會男單第一種子，他也坦言會因此有壓力，但他仍會以金牌為目標，打好每一場比賽。
張凱貞則說，整場比賽與對手實力有差距，除了第2局首次破發時，因為要觀察對手打較久，後來就打得很順，能夠拿下首勝很開心，至於拚戰2連霸，她認為沒有一場球的輸贏是應該或不應該，在主場就是要享受比賽，她不會給自己太大壓力，但會盡全力。
(中時)
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