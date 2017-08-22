慣竊因女警金盆洗手 再度犯案辯為見她一面
22歲楊姓男子竊盜前科累累，經民權派出所羅姓副所長細心輔導，他答應「民權姐」改過向善，出獄後金盆洗手許久，日前又偷光碟、鑰匙，被警方逮捕時卻急向警探問「民權姐」下落，辯稱他只因想見「民權姐」才再2度犯案，警方依竊盜罪將他送辦，檢方聲請「預防性羈押」獲准。
警方調查，楊男年紀輕輕竟已犯下近30件竊盜案，今年7月間又在市民廣場行竊，被公益派出所轄區員警追捕送辦，才交保幾天，8月13日又在民權派出所轄區偷取最喜歡的「鄧麗君」音樂光碟，再竊取自小客車鑰匙，隔天才將自小汽車開走。
民權派出所接獲獲報，組成專案小組展開調查，調閱近百支監視器比對分析鎖定楊男，15日下午將他逮捕歸案，並陸續起獲自小客車、智慧手機、音樂光碟及電池等財物。
楊男向警方一再詢問「民權姊」的下落，並供稱他自103年起犯案不斷，隔年在民權所羅姓女副所長輔導苦勸，他答應「民權姊」一定會改過向善，在今年初服完所有刑期出獄後，已不再是轄區頭痛人物。他說，因在7月間瞥見1名神似「民權姊」的女警，為了想再看「民權姊」一面，才再接續犯案；因為想開車載「民權姊」夜遊兜風，才下手偷車。
楊男供詞讓警方啼笑皆非，「民權姊」早已調離民權所。訊後，將楊男依竊盜罪送辦，檢方以有反覆實施竊盜罪之虞向法官聲請「預防性羈押」獲准。
(中時)
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