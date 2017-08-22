中元普渡免煩惱 宅配通推出澎湃普渡箱
「中元普渡有拜有保庇！」，年度物販最大檔期中元節即將到來，根據量販業者統計，中元節購物商機高達300億元，各大通路業者無不積極搶攻祭祀用品商機。台灣宅配通瞄準「好兄弟商機」，限量推出「澎湃普渡箱」，替消費者將祭祀所需商品一次準備好！
今年台灣宅配通準備了四組澎湃普渡箱供消費者選擇，嚴選台灣各地知名特產及伴手禮，並結合宅配美食，將眾多明星商品搭配一整箱，還可額外加購三牲、水果和金紙套組，幫您省去大賣場採買時間與困擾。每組普渡箱除包含眾多特色商品外，也貼心附贈普渡旗、毛巾與疏文，更重要的是，還幫您貼心宅配到府喔。
台灣宅配通推出豐富且多樣的宅配商品組合，透過迅速便捷的宅配服務，讓消費者在家輕鬆購物免出門，享受幸福平安好生活。
(工商)
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