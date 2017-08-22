雲林縣27蛋雞場 全面抽驗是否有毒蛋

雲林縣蛋雞場。（雲林縣動植物防疫所提供）

雲林縣27家蛋雞場，每場抽驗10顆是否含芬普尼。（雲林縣動植物防疫所提供）

農委會檢驗發現彰化有3座蛋雞場的蛋驗出芬普尼，其中一場超過歐盟標準30倍，雲林縣府動植物防疫所今天上午啟動全面稽查，全縣27家蛋場都抽驗10顆，送往屏東美和科大化驗。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，芬普尼用在水稻褐飛蝨、大螟、二化螟等蟲類及紅火蟻防治，並非中央所核可的家禽體外寄生蟲防治藥劑。

鄭安國表示，農藥類一直不是規定的檢驗項目，日後中央應會把芬普尼等農藥類列入檢驗項目中。

今天上午11點前全縣27場蛋場，每場抽驗10顆雞蛋完畢。

雲林以南縣市抽驗的蛋全送屏東美和科大，屏東縣就有300多場，檢驗結果何時出爐還不確定。

(中時)