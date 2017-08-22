雲林縣27蛋雞場 全面抽驗是否有毒蛋
農委會檢驗發現彰化有3座蛋雞場的蛋驗出芬普尼，其中一場超過歐盟標準30倍，雲林縣府動植物防疫所今天上午啟動全面稽查，全縣27家蛋場都抽驗10顆，送往屏東美和科大化驗。
雲林縣動植物防疫所技正鄭安國指出，芬普尼用在水稻褐飛蝨、大螟、二化螟等蟲類及紅火蟻防治，並非中央所核可的家禽體外寄生蟲防治藥劑。
鄭安國表示，農藥類一直不是規定的檢驗項目，日後中央應會把芬普尼等農藥類列入檢驗項目中。
今天上午11點前全縣27場蛋場，每場抽驗10顆雞蛋完畢。
雲林以南縣市抽驗的蛋全送屏東美和科大，屏東縣就有300多場，檢驗結果何時出爐還不確定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。