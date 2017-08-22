高雄市陳菊表揚獲總統教育獎5學生

總統教育獎獲獎５學生到市政會議接受表揚，其中簡彤紜因家中有事未出席。（李義攝）

市長陳菊接見表揚總統教育獎得獎學生。（李義攝）

高雄市長陳菊22日特別接見表揚獲總統教育獎的5名學生，其中，視力惡化的吳兆峰在市政會議上獻唱「你是我的眼」，歌聲嘹亮，令陳菊與各局處首長深受感動。

5位獲獎學生除鳳山高中簡彤紜因幫忙家裡因素未出席外，民族國小吳兆峰、文德國小韓雨樵、二苓國小吳佳晉、大仁國中唐煒勛均到場。

吳兆峰出生即驗出有骨質石化症，導致骨髓閉塞、骨頭易脆、神經因骨頭空隙變窄而受壓迫及造血功能異常。身高僅有131公分，約小學低年級生，2年前視力更嚴重惡化，連眼前幾公分的汽車牌號碼都看不清。

他感謝老師同學體恤，讓他坐第一排，還是要拿著望眼鏡看黑板。教育局特殊教育科補助「擴視機」，讓他現在不用坐在最前排，透過擴視機也能看清黑板上的字。

今年他得到全校國語文演講第一名，天生擁有好歌喉，疾病讓他求學之路艱辛，但是他總是樂觀對人，常常唱歌給同學聽，最愛唱的是RAP（饒舌），開朗清脆的歌聲，總能激勵學習挫折的同學。

陳菊讚許他是「小小身軀裡有著成熟的思想」，他則說，父母樂觀教導他積極面對生活中的每一項挑戰，對生命有著期待與憧憬，未來最大心願能當一名職棒選手，打出全壘打激勵大家。

韓雨樵3歲時被診斷為亞斯伯格症，一度無法適應幼兒園生活。但在母親的引導及家人的鼓勵與陪伴下，克服先天困難，蛻變成一個思慮周延，並於學業、人際關係及藝術成就皆有優異表現的學生。

天生全盲的吳佳晉，仍能樂觀進取，不因自己的缺陷而自卑，除了出色的課業成績外，各項才藝表現亦不遑多讓，不管是校內外競賽，總是成績斐然。

唐煒勛一出生即罹患遺傳性表皮溶解水皰症，飽受皮膚潰爛的煎熬，甚至影響進食。國三暑假因為眼角膜左右眼交替受傷惡化，承受「明」和「暗」失明的恐懼，煒勛依舊秉持正向態度不向命運低頭，他堅信中途放棄便無法享受克服困境的喜悅，其所展現出對生命的熱忱與孝順感恩的精神感動的全校師生。

(中時)