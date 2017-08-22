「誰是王八蛋」 柯P神回應按讚數48萬

台北市長柯文哲批評反年改團體是「王八蛋」。對此，有網友在臉書嗆說「請你告訴全台北市民，誰是王八蛋？」柯則親自回應，「你和那些反年改團體」，隨即引發網友熱議。

該篇留言按攢數截至今日累積超過48萬，沒想到卻被發現遭到刪除。對此，台北市府發言人劉奕霆也驚訝留言被刪，強調北市府市長臉書編輯群皆未刪除任何一則相關留言。且向柯文哲確認，該網友發表的所有留言， 柯文哲也未刪除。至於對於留言刪除一事，柯並無回應。

(中時)