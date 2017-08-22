輕颱天鴿來襲　佳冬鄉民下水抓河豚

佳冬張姓鄉民今早在塭豐村大排捕到1隻河豚。(謝佳潾攝)

新埤潘姓民眾今早到佳冬找朋友一起到大牌捕魚，他笑稱收穫滿載。(謝佳潾攝)

佳冬鄉今天早上出現鄉民下水捕魚場景。(謝佳潾攝)

佳冬鄉今天早上出現捕魚場景。(謝佳潾攝)

輕颱天鴿來襲，但屏東沿海一帶早上幾乎呈現無風無雨狀態，佳冬鄉還出現有人在捕魚、釣魚的場景，家住新埤的潘先生特地到佳冬找朋友捕魚，3人在塭豐村的大排不僅抓到吳郭魚、烏魚、虱目魚、螃蟹，還有一隻「生氣脹氣」的河豚，開心笑說收穫滿載。

潘先生說，他本是是水泥工、家住新埤，今天因颱風天停班停課沒事做，而又逢無風雨所以特地到佳冬找朋友去大排捕魚，3人一早7點就在塭豐村的大排集合，差不多3小時就抓了18隻魚外加數隻螃蟹，這樣的颱風天最好了，不要有災情，平安得過就好。

「難得在颱風天抓到河豚。」在地人張先生則說，他們平時無事就會到大排捕魚，有好幾次抓到河豚，但這是首次在颱風天抓到，感覺很稀奇。說完不久後，他即將河豚丟回水裡，他強調，捕魚好玩就好，無風無雨的颱風天平安就是福。

而另名王先生則說，早上雖然無風無雨，但還是擔憂下午會有大雨來臨，希望天氣能一直保持這般陰爽，千萬不要再淹了。

(中時)