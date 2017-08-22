身體遭碰撞竟恐嚇索賠近9萬元 法官判刑7月

廖男在豐原火車站被蔡男碰撞到身體，竟向蔡男恐嚇手下是通緝犯，蔡男心生恐懼帶廖男到銀行自動櫃員機，提領現金8萬6千元，並連同攜帶的3千元，共近9萬元都交出。事後，蔡向警方報案逮人。台中地院依恐嚇取財罪判處廖男徒刑7月。

57歲廖男去年11月間在豐原火車站內，以被蔡男碰撞為由，恫稱指稱他身邊都有手下跟隨，小弟是通緝犯，只要他好好配合，就不會對他不利，還佯裝與他人通電話，提及被蔡撞到等事。

蔡心生恐懼只好依指示，帶廖男到附近銀行的自動櫃員機提領出現金新台幣8萬6千元，在連同身上攜帶的3千元一併交出，廖得手後搭計程車離去，將贓款花用殆盡。事後，蔡男向警方報案，警方調閱監視器影帶循線逮捕廖男。台中地院依恐嚇取財等罪判處廖男徒刑7月，全案仍可上訴。

(中時)