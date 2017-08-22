工廠偷排廢水加重罰責 中市府加強宣導
台中市環保局為杜絕工廠偷排廢水汙染成立「檢警環聯合稽查小組」，加強稽查能量與效率；環保署於104年大幅修正水汙法，針對廢汙水處理不當等相關情事，調整罰緩金額從最高60萬元，大幅提升至最高2,000萬元。環保局每年皆舉辦說明會，藉由實際案例加強宣導，呼籲業者守法。
環保局指出，近年來，全國各地工廠偷排廢水汙染事件層出不窮，環保署為此修法，提高水汙染防治法管制強度及罰則，對於任意繞流排放、稀釋、未正常操作廢汙水處理設施及放流水超標行為，罰鍰金額由最高60萬元提升至最高2000萬元，盼嚴懲蓄意排放廢汙水的不肖業者。
環保局對於沒有取得水汙染防治許可證，就逕行排放廢水或貯留廢水的工廠，更將面臨勒令停工或停業等嚴重處分。
環保局去年破獲太平一處電鍍廠偷排廢水為例，該工廠長期惡意繞流，偷排含重金屬鎳、總鉻等有害健康物質的廢水；環保局依法已勒令該電鍍廠停工撤證，並移送檢察機關單位偵辦，最高可處5年有期徒刑，併科20萬元以上、1,500萬元以下罰金。
環保局也依據檢方當時查扣資料，估算該電鍍廠非法排放廢水期間所獲取的「不法利得」，今年將依水汙染防治法第66條之2規定予以追繳，以維護環境公平正義。
環保局長白智榮表示，為維護台中市河川水體品質，環保局採「宣導與稽查並重」的管制方式，如查獲惡意排放廢水等重大違規情事，將依法嚴懲及追繳不法利得，呼籲業者勿心存僥倖。
(中時)
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