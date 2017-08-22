彰化三蛋場芬普尼雞蛋 銷售中、彰與新北

彰化縣三家含有殘留芬普尼蛋品的蛋雞場，雞蛋流向示意圖。(彰化縣衛生局提供)

許多家用寵物貓狗專用的除蟲劑也含有芬普尼，圖為「法台寶」。（謝瓊雲翻攝）

衛生局稽查人員清查蛋品流向，並進行回收與下架。（謝瓊雲翻攝）

衛生局稽查人員清查蛋品流向，並進行回收與下架。（（謝瓊雲翻攝）

彰化縣傳出三家蛋雞場的蛋品含有芬普尼，彰化縣衛生局人員全力追查蛋品流向與銷售管道，將要求業者全面回收下架；目前查出雞蛋主要銷往台中、彰化和新北市板橋區壽山蛋行，是否流入世大運相關選手與工作人員餐點？彰縣衛生局指有待新北衛生局再追查。

1天吃196顆才超標，衛生局長葉彥伯指出，依據動物實驗推估，在30PPM 高劑量的芬普尼攝取下，會造成肝、腎和甲狀腺的傷害，若以目前歐盟殘留許可值（5ppb，即0.005ppm）換算約需攝取6000倍才有危害人體健康之虞。若以這次驗出153ppb的雞蛋換算，1日攝取量須達到196顆蛋才會達到30ppm的危害量。

有蛋行業者指出，蛋雞場為了替雞隻除雞蝨，會使用「法台寶」，稀釋1千倍後、再噴灑在雞隻羽毛上，用以治療雞隻身上的跳蚤，一年使用一次。而有來自南部的業者直接採購大包裝法台寶，自行稀釋分裝之後，再轉賣給雞農使用。

葉彥伯說，「法台寶」、「蚤不到」等是動物用藥，國內多用來驅除貓狗身上蚤、蝨；但仍是農委會規定不能使用於家禽動物身上的的環境用藥。目前衛生局仍在追查三家蛋雞場所交貨的蛋車銷售管道等流向。

(中時)