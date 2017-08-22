袖套半數標示不全 20大國際品牌美利達竟入列
許多民眾從事戶外活動都會戴袖套，經濟部標檢局日前抽驗市售「袖套」，在購買20件樣品後，有一半「中文標示」不合格，包含曾列台灣前20大國際品牌的美利達工業在內。業者必須限期改正，否則將遭罰10萬元以上到100萬元罰鍰。
標準檢驗局是在花蓮縣百貨商行及賣場等通路隨機購買樣品，經驗檢後，在殘留游離甲醛的「品質項目」上樣品都符合國家標準，但「中文標示」卻有10件不符合，包括沒有纖維成分的清楚中文學名、缺少纖維成分、未標示洗燙處理方式、缺生產國別等問題，將不利民眾購買產品後的洗滌維護處理。
其中曾獲我國精品金質獎的自行車設計製造大廠美利達竟也名列不合格名單，有「纖維成分未標示中文學名」與「未標示洗燙處理方式」兩項標示疏失。其他還有山林休閒、荒野休閒公司等，都必須即刻進行標示改善。
(中時)
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