環雲林縣鐵馬行 失親兒以笑容感染別人
財團法人台北市失親兒福利基金會辦理「第三屆失親兒環雲林縣公益關懷募款鐵馬行」，一行70人抵達雲林縣政府，縣長李進勇期許學童們親近人文土地，帶給自己更不一樣的視野。
基金會主任林耀哲感謝社會各界的支持，他表示基金會成立10年來，全省已有17個據點，經相關單位通報，服務1000多位學童。
他說，透過基金會的關懷照顧、課業的輔導，孩子雖失親但不孤單的快樂學習成長，藉由鐵馬行學習人際關係的互動與關懷，讓自己更有自信心，同時以笑容感染別人。
這次70名騎士中有37名是雲林人，縣長李進勇與秘書長黃玉霜熱情迎接大夥，李進勇表示，鐵馬旅行考驗體力、毅力、團隊合作的默契，相信自行車隊的兒少騎士們，平常扎實的訓練，漸進提升體能狀況，一定能完成環雲林縣20鄉鎮市目標。
失親兒基金會先前已經在南投、宜蘭、嘉義、花蓮等地舉辦為愛騎程的活動，今天在台北、台中、雲林、彰化、台南同步進行鐵馬行公益活動。
(中時)
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