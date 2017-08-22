醫病扶持不放棄 多癌患者存活25年
旅行社老闆黃耀民25年前發現頸部有腫塊，檢查後確診罹患血癌，就此開啟漫長的抗癌之路，期間歷經血癌、膀胱癌及大腸癌等連續噩耗打擊，但他堅持挑戰病魔，特別感謝醫師黃文豊的一路陪伴與打氣，更堅信自己一定會痊癒。
回想當初發現罹患癌症時，黃耀民說，有天洗澡時摸到後頸部有個硬塊，到耳鼻喉科就診，被轉診至大型教學醫院，經詳細檢查，證實罹患「急性骨髓性白血病」，住院接受治療，當時看到隔壁病床幾乎每隔2、3天就有人過世，很擔心下一個會輪到自己。
在亞大醫院副院長黃文豊（時任台中榮總血液腫瘤科主任）積極治療與不斷鼓勵下，黃耀文說，歷經1年化療、5年追蹤期，體內骨髓造血芽細胞終於恢復正常值，與妻子興奮到喜極而泣，心想「黃文豊與妻子真是我的貴人」。
料想不到，黃耀民又於8年前、5年前被診斷出罹患膀胱癌、大腸癌，他說，發現癌細胞之後就聯繫黃文豊，得以在初期遏止癌細胞擴散，才沒衍生嚴重的併發症，這段醫病關係維持了25年，也讓兩人成為莫逆之交，醫病轉化為友誼。
以自身對抗病魔的經驗，黃耀民特別鼓勵其他努力抗癌者，他說，只要不放棄，癌症絕對有機會治癒。黃文豊則表示，醫療技術進步，各種標靶藥及免疫療法推陳出新，癌症不再是絕症，「醫病攜手才能一起戰勝病魔」。
(中時)
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