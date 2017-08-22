中華跆拳最「幼齒」王晨宇止步16強
締造從國一開始連續6年在全中運奪金的王晨宇，剛升上大學，初生之犢首度挑戰世大運54公斤級，身為中華跆拳道隊最「幼齒」一員，王晨宇首輪對上大他1歲的美國David Jung Woo，一路領先，雖然一度被追成9比9平手，但長腳迴旋得分再度出線，最後繳出14比9的好成績，拿下第一輪、晉級16強。
但王晨宇在第二輪遇上上屆金牌、伊朗好手HADIPOUR SEIGHALANI Armin，第一回合打完還以2比1領先，但之後疑因一開始就被對手擊中頭部攻下3分，太緊張導致失常，連兩回合都未再得分，最終以2比7吞敗，止步16強。
王晨宇賽後一度因心情低落婉拒受訪，中午整理完心情後坦言「心情不佳」，亞錦賽有和對手對戰過，只輸1分，昨天晚上就知道會遇到，賽前也都有針對對手模擬，但上場卻放不開，練習時設想的狀況，卻沒有帶到比賽情境，節奏太慢，感嘆：「我們優勢都是前腳，我也知道他要做什麼，但我變化比較少被對手抓到。」加上體能不足，第二回合想要使力卻用不上來，因而落敗。
王晨宇說，主場特別希望打好，但自己狀況沒很好，上場放不開，但會整理好心情，為之後的全運會和亞運備戰。
(中時)
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