開源節流省房租 單親爸悄搬家竟住進凶宅
港星吳啟華當年與周星馳演出《九品芝麻官》反派角色「方唐鏡」打開知名度，與周星馳有多場爆笑的對手戲，在台灣逐漸打開知名度，近期吳啟華演出電視劇《妙手仁心》，再創演藝事業高峰，不過身為單親爸的他，除了要付前妻贍養費外，還要負擔8歲女兒開銷，每個月支出金額龐大，近日吳啟華悄悄搬新家，不過卻被港媒查出，新家竟是凶宅。
吳啟華2014年結束與小21歲的大陸妻子石揚子7年婚姻，每月除了要支付前妻贍養費外，還要負擔8歲女兒開銷，近期吳啟華則是悄悄從月租40萬的豪宅搬到房租約20萬的一般大樓，不過吳啟華的新家卻被港媒查出，曾發生住戶墜樓意外，吳啟華似藉由省房租，開源節流。
儘管吳啟華近年在大陸積極拍戲、投資甜點副業，但仍不敵龐大開銷，日前談到他為了女兒，和前妻到日本旅行享受天倫樂，他還自爆開銷負擔重，談到花費還忍不住嘆氣。
(中時電子報)
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