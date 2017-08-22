世大運》張凱貞連掃12局 跨出連霸第1步

我國網球女將張凱貞挺進女單32強。（鄭任南攝）

上屆光州世大運為中華隊拍下「雙金」，我國網球女單頭號種子張凱貞，22日沒給哥倫比亞莎曼珊(Palacio Samantha)一絲機會，開賽連下12局，只花49分鐘兩個6比0輕鬆跨出衛冕第1步，挺進32強。

目前世界排名112，本屆張凱貞同樣為了以地主之姿保衛金牌，捨棄四大公開賽之一美網，開幕典禮更仍榮膺運動員宣誓代表。

台北世大運22日網球女子單打項目，台灣的張凱貞以6：0及6：0直落二擊敗哥倫比亞Samantha Palacio，晉級32強。（鄭任南攝）

張凱貞首輪輪空，不過19日就提前到台北網球中心適應場地，次輪即便碰上實力差距一大截的22歲莎曼珊，不敢有絲毫鬆懈，連下12局輕鬆掃落對手。

首盤第2局稍微遭到對手抵抗，錯失6個破發點，第7個才順利破發，張凱貞表示，「主要是還在適應對手球風，又是對方發球局，我也不敢輕忽，很開心能拿下首戰勝利。」

頂著「雙金」壓力，26歲的張凱貞心態穩紮穩打，「畢竟球是圓的，一切順其自然，當然自己會盡全力搶勝。」張凱貞至少要到8強才會碰到大會前十種子，下一戰將與澳洲伊莉莎白(Wagland Danielle Elizabeth)爭16強門票。

(中時電子報)