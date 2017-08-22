世大運》張凱貞連掃12局 跨出連霸第1步
上屆光州世大運為中華隊拍下「雙金」，我國網球女單頭號種子張凱貞，22日沒給哥倫比亞莎曼珊(Palacio Samantha)一絲機會，開賽連下12局，只花49分鐘兩個6比0輕鬆跨出衛冕第1步，挺進32強。
目前世界排名112，本屆張凱貞同樣為了以地主之姿保衛金牌，捨棄四大公開賽之一美網，開幕典禮更仍榮膺運動員宣誓代表。
張凱貞首輪輪空，不過19日就提前到台北網球中心適應場地，次輪即便碰上實力差距一大截的22歲莎曼珊，不敢有絲毫鬆懈，連下12局輕鬆掃落對手。
首盤第2局稍微遭到對手抵抗，錯失6個破發點，第7個才順利破發，張凱貞表示，「主要是還在適應對手球風，又是對方發球局，我也不敢輕忽，很開心能拿下首戰勝利。」
頂著「雙金」壓力，26歲的張凱貞心態穩紮穩打，「畢竟球是圓的，一切順其自然，當然自己會盡全力搶勝。」張凱貞至少要到8強才會碰到大會前十種子，下一戰將與澳洲伊莉莎白(Wagland Danielle Elizabeth)爭16強門票。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。