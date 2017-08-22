國內登革熱新增17例境外移入 單周新高

東南亞登革熱疫情逐漸升溫，疾管署今天公佈，國內上周新增17例登革熱境外移入病例，其中包含1起國人至馬來西亞旅遊群聚感染，已有2名互為親友確診為登革熱，為今年單周新增數最多，另上周亦新增1例屈公病境外移入病例，感染國家為菲律賓。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，今年截至8月20日國內累計3例本土登革熱病例，為近20年來同期最低，另計有189例境外移入病例，為近20年同期次高，其中7月至8月20日共發生5起境外移入群聚，造成13人感染。

郭宏偉進一步指出，近期馬來西亞、越南、泰國、斯里蘭卡、寮國及柬埔寨登革熱疫情呈上升或處於高水平，其中越南今年累計病例數已逾9萬例，較去年同期上升67.8％；斯里蘭卡累計逾13萬例，寮國逾5700例，病例數均高於去年同期；馬來西亞累計近6萬例、泰國近3萬例，病例數與去年同期相當。

另今年截至8月20日止，國內累計9例屈公病境外移入病例，感染國家為菲律賓6例及印尼3例；我國自2007年將屈公病納入法定傳染病以來，累計103例確定病例，均為境外移入，個案感染國別90％為東南亞國家，其中以印尼有57例及菲律賓21例為多。

疾管署防疫醫師林詠青表示，登革熱若及早發現予以治療，致死率可以小於1％，反之致死率將高於20％，現處病媒蚊活躍期，民眾前往流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹衛福部核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門或空調設備的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史。

另2017年台北世界大學運動會已於8月19日展開，這段期間各國來台旅客將增加，為防範疫病因境外移入造成本土疫情，疾管署將協同地方衛生單位加強病媒蚊與疫情監測，並建置「登革熱病例群聚地圖」供民眾查詢；也籲請醫療院所加強詢問就診民眾旅遊史、職業別（是否為世大運參賽人員）、接觸史及群聚情形，如發現疑似個案應立即通報，以利衛生單位進行防治措施。

(中時)