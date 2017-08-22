砂石車撞斷電線桿 新中橫沿線近5000戶停電

中時
中國時報記者/
更新並補照片》砂石車撞斷電線桿 新中橫沿線8114戶停電
龍神橋附近電桿被撞斷，新中橫沿線中午起停電，台電緊急搶修，預計傍晚5點辦恢復供電。(台電提供)
更新並補照片》砂石車撞斷電線桿 新中橫沿線8114戶停電
搶修情形。(台電提供)
砂石車撞斷電線桿 新中橫沿線近5000戶將停電到傍晚
新中橫龍神橋發生砂石車撞斷電桿意外，造成信義鄉及水里不分地區近5000戶停電。(民眾提供)
砂石車撞斷電線桿 新中橫沿線近5000戶將停電到傍晚
信義鄉部分居家或商店，因突然停電，備用燈亮起。(梅子夢工廠長張勝正提供)

新中橫公路水里龍神橋北端大彎道，今（22）日上午發生砂石車撞歪電線桿意外事故，吳姓司機於近午從新山方向往水里街區行駛，在上述路段失控撞上路旁電桿，導致電桿傾倒並壓在車頂，所幸司機無大礙，他向警方表示，是為了閃避對向車輛造成。

這場事故，造成信義鄉新中橫、陳有蘭溪線大停電，包括明德、豐丘、羅娜、望鄉…等10多個部落，以及水里新、郡、安地區，計有8114戶、1萬多人受影響，預定今天傍晚才能恢復供電。

信義鄉雙龍社區前理事長谷自勇表示，濁水溪線雙龍、地利、人和與潭南4部落未受影響；但陳有蘭溪線就麻煩了！信義鄉民代表林麗英、水里鄉上安村長陳永成都說，台電表示要到傍晚5、6點才能恢復供電，這樣的停電時間太久了，怕連煮晚飯都受影響。

台電南投區處表示，事故發生時間在上午11點20分，龍神橋水信路一段2號前電桿被砂石車撞毀。因需更換電桿，中午12點30分變電所AS25及AK23二饋線停電進行搶修。預定於17:30完成修復供電。

(中時)

關鍵字：停電信義鄉新中橫
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