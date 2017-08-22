漫步日本神戶山與海 驚見台灣電子花車

「六甲meets・art 藝術散歩2017」以綠意大地為背景，讓來此郊遊的民眾感受不同的藝術體驗。(圖/神戶市台灣推廣事務所提供)活動時間2017年9月9日～11月23日，每日10時到17時。

港都KOBE藝術祭有日本藝術家利用台灣電子花車演出(圖/神戶市台灣推廣事務所提供/參考示意圖，非本次藝術祭作品)活動期間2017年9月16日～10月15日

日本神戶港是江戶時代重要港口，適逢今年是開港150年，即將在9月登場的港都KOBE藝術祭將把神戶港作為展場，以神戶街上風景及六甲山景為背景，欣賞不同以往的神戶港意象，其中還可見以台灣電子花車為概念的藝術表演。且不只海的意象，港都神戶的六甲山也成為藝術會場，能搭乘著纜車感受山林與藝術的郊遊般樂趣。

兵庫(神戶)在1868年1月1日開港，居住當地外國人帶進西洋文化；再加上神戶港也是江戶時代相當重要的港口，以及造船技術先進的「兵庫津」等多重因素，使得神戶成為異文化融合的獨特地區。

港都KOBE藝術祭於神戶港邊打造「O2向日葵」花海。(圖/神戶市台灣推廣事務所提供)

「六甲meets・art 藝術散歩2017」邀請民眾到山裡郊遊、體驗藝術，出展作家有川島小鳥、赤坂有芽、井口雄介、奥中章人、開發好明等。(圖/神戶市台灣推廣事務所提供)

今年是神戶開港150年，港都KOBE藝術祭將為期一個月，把神戶最具的魅力神戸港和機場快線沿線作為會場，訪客可於藝術觀賞船上、神戸港玄關的各站，欣賞展示於在象徵神戶港的港灣設施等裡的藝術作品；其中並有當地藝術家融入台灣的電子花車文化，把雲林虎尾製造、高雄出口的MIT舞台卡車成為藝術表演元素之一。

此外，神戶六甲山不僅能欣賞「價值千萬美金夜景」，「六甲meets・art 藝術散歩2017」也將在六甲山展示融合山林魅力、景觀的作品，以綠意大地為背景，在六甲空中庭園、六甲枝垂展望台、六甲高山植物園、六甲音樂盒博物館、六甲纜車等處設置大型裝置藝術，讓來此郊遊的民眾感受不同的藝術體驗。

(中時電子報)