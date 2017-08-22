漫步日本神戶山與海 驚見台灣電子花車
日本神戶港是江戶時代重要港口，適逢今年是開港150年，即將在9月登場的港都KOBE藝術祭將把神戶港作為展場，以神戶街上風景及六甲山景為背景，欣賞不同以往的神戶港意象，其中還可見以台灣電子花車為概念的藝術表演。且不只海的意象，港都神戶的六甲山也成為藝術會場，能搭乘著纜車感受山林與藝術的郊遊般樂趣。
兵庫(神戶)在1868年1月1日開港，居住當地外國人帶進西洋文化；再加上神戶港也是江戶時代相當重要的港口，以及造船技術先進的「兵庫津」等多重因素，使得神戶成為異文化融合的獨特地區。
今年是神戶開港150年，港都KOBE藝術祭將為期一個月，把神戶最具的魅力神戸港和機場快線沿線作為會場，訪客可於藝術觀賞船上、神戸港玄關的各站，欣賞展示於在象徵神戶港的港灣設施等裡的藝術作品；其中並有當地藝術家融入台灣的電子花車文化，把雲林虎尾製造、高雄出口的MIT舞台卡車成為藝術表演元素之一。
此外，神戶六甲山不僅能欣賞「價值千萬美金夜景」，「六甲meets・art 藝術散歩2017」也將在六甲山展示融合山林魅力、景觀的作品，以綠意大地為背景，在六甲空中庭園、六甲枝垂展望台、六甲高山植物園、六甲音樂盒博物館、六甲纜車等處設置大型裝置藝術，讓來此郊遊的民眾感受不同的藝術體驗。
(中時電子報)
關鍵字：藝術
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。