世大運鬧場案 萬華分局長：衝突時僅剩20警 未提前放飯

世大運開幕場外滋擾案，有電子媒體報導，係因總統車隊安全進場後，萬華分局長鬆懈，下令員警「放飯」，讓反年改團體有機可乘發生衝突。對此，被質疑的萬華分局長陳文智親上火線開記者會澄清，當天員警都很累，直到9點才輪流用餐，絕未提前下令放飯。

陳文智表示，當天傍晚6點選手都進入小巨蛋等待7點進場後，小巨蛋南大門外留守警力降至20人，其他警力則調派到南京東、敦化、八德等路口有群眾陳抗的地點執勤。

當晚7點，小巨蛋周邊流竄約300名抗議群眾，忽然聚集在小巨蛋停車場北側，該處並無管制，一般民眾也可以進出，留守的20名警力擋不住，7點14分與周邊警力前往支援，進而發生衝突。

陳說，選手疑因害怕，志工又把小巨蛋的門關上，約從7點3分至36分，共33分鐘時間選手無法入場，後來經警方驅離、協調，才解除狀況。

據了解，世大運開幕式場外維安警力，計動員5600名，但衝突發生點，一方面事前沒管制，加上現場指揮官輕忽、鬆懈，調派重兵至其他陳抗聚集處，反倒讓反年改團體集中火力，進攻警力單薄之處，間接延誤選手進場，貽笑國際，顯見包括維安部署與現場指揮官的應變執行能力，都該深切檢討。

(中時)