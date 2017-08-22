毒蛋風波 業者喊冤沒用芬普尼 求複驗
彰化縣有3家養雞場遭驗出生產殘留非法農藥「芬普尼」的毒雞蛋，總計6萬9500隻蛋雞面臨被撲殺，其中國賀牧場顏姓負責人大聲喊冤說，「我有自信沒有使用芬普尼，希望政府要給複驗的機會，否則我不甘心」。
「芬普尼」毒雞蛋事件風暴越演越烈，遭指稱生產問題雞蛋的3家養雞場，分別是位在二林鎮的國賀牧場與竹塘鄉的文政牧場、連成牧場，事件發生後，其中的連成牧場連絡不上負責人，文政牧場負責人則是在接到媒體查詢電話時只說了「冤枉」，其餘沒有多作回應就掛斷。
至於國賀牧場的顏姓負責人，則是對於這次的「普芬尼」雞蛋事件表示很錯愕，他說「我有自信絕對沒有使用普芬尼，為什麼連複驗的機會都不給我」。
顏說，國賀牧場飼養3萬多隻蛋雞，都是按照SOP在管理，絕對不會去使用到「普芬尼」這種農藥，為什麼會被驗出，他感到不可置信，所以才會向包括彰化縣動物防疫所、彰化縣政府農業處、養雞協會、甚至是中央的防檢局請求複驗查清楚，但讓人無法接受的是，都沒有獲得正面的回應。
「就算判死刑也要3審才定讞！」他還說，政府只是1次的抽驗結果就要將他飼養的3萬多隻雞撲殺，實在相當不合理，畢業，那也是3萬多個生命，為什麼不給牠們機會！
(中時)
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