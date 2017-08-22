毒蛋風波 業者喊冤沒用芬普尼 求複驗

彰化縣衛生局派員到被檢出殘留農藥芬普尼雞蛋的蛋雞場封存問題雞蛋。（彰化縣政府提供）

彰化縣衛生局人員到被檢出殘留農藥芬普尼雞蛋的養雞場了解相關環境。（彰化縣政府提供）

二林國賀牧場針對被驗出殘留芬普尼農藥雞蛋，大聲喊冤。(鐘武達攝)

彰化縣有3家養雞場遭驗出生產殘留非法農藥「芬普尼」的毒雞蛋，總計6萬9500隻蛋雞面臨被撲殺，其中國賀牧場顏姓負責人大聲喊冤說，「我有自信沒有使用芬普尼，希望政府要給複驗的機會，否則我不甘心」。

「芬普尼」毒雞蛋事件風暴越演越烈，遭指稱生產問題雞蛋的3家養雞場，分別是位在二林鎮的國賀牧場與竹塘鄉的文政牧場、連成牧場，事件發生後，其中的連成牧場連絡不上負責人，文政牧場負責人則是在接到媒體查詢電話時只說了「冤枉」，其餘沒有多作回應就掛斷。

至於國賀牧場的顏姓負責人，則是對於這次的「普芬尼」雞蛋事件表示很錯愕，他說「我有自信絕對沒有使用普芬尼，為什麼連複驗的機會都不給我」。

顏說，國賀牧場飼養3萬多隻蛋雞，都是按照SOP在管理，絕對不會去使用到「普芬尼」這種農藥，為什麼會被驗出，他感到不可置信，所以才會向包括彰化縣動物防疫所、彰化縣政府農業處、養雞協會、甚至是中央的防檢局請求複驗查清楚，但讓人無法接受的是，都沒有獲得正面的回應。

「就算判死刑也要3審才定讞！」他還說，政府只是1次的抽驗結果就要將他飼養的3萬多隻雞撲殺，實在相當不合理，畢業，那也是3萬多個生命，為什麼不給牠們機會！

(中時)