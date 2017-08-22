陳星不起訴法官挨轟？ 陳沂諷酸民：自以為懂法律

陳沂點出民眾法學常識不足。(圖/本報系資料照)

網路紅人陳沂，犀利麻辣的發言常引發議論，針對補教名師陳星因為罪嫌不足獲不起訴，陳沂則是大表贊同，表示單憑微博證據就起訴，才會凸顯司法已死，不過面對網路酸民對法官的撻伐，讓陳沂直呼難道不知道「不起訴」是檢察官判決的嗎？

陳沂臉書全文。(圖/陳沂臉書)

才女作家疑遭誘姦案，台南地檢署今天偵結，補教名師陳星獲判不起訴處分，主要是因為單憑小說和當事人父母的控訴，罪證都略嫌不足無法起訴陳星，對此陳沂表示若憑薄弱證據就貿然起訴，那就將代表「司法已死」，不過當判決結果出爐時，則讓大批網友要求法官出來面對，對此陳沂表示「最好笑的是一堆人出來罵法官，你們知道「不起訴」是檢察官做成的嗎」？最後語帶嘲諷表示「真是一群愚蠢又自以為正義的人」。

為了以防言論遭「智障閱讀障礙寶貝」曲解，陳沂表示再次強調從不認為陳星是清白的，在板上討論的則是國中生也會的法律常識，但有網友則持相反意見，表示說再多也沒用，因為有閱讀障礙的，看到關鍵字就會開火，壓根不會看完全文。

(中時電子報)