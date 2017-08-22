綠黨團新幹部出爐 劉櫂豪接幹事長、何欣純任書記長

民進黨團的書記長、幹事長半年屆滿將改組，經黨內協調，新任幹部人選也正式出爐。「萬年」總召不變，仍由柯建銘擔任，新任幹事長確定由英派的綠委劉櫂豪接任、書記長則由新系的綠委何欣純擔任。

至於其他黨團幹部，副幹事長部分由游系綠委蔡適應、英派綠委蔡易餘出任；副書記長則是由新系綠委鍾佳濱、蘇系綠委呂孫綾擔任副書記長的職務。

(中時)