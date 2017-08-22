彰警跳入排水溝撈槍 遭磚牆壓斷腿
彰化警方22日追捕1名槍砲要犯，正準備強行攻堅時，嫌犯為了湮滅證據，竟將改造手槍丟入一旁排水溝中，偵查佐陳建發眼尖，立刻奮不顧身一躍而下，跳進3公尺深的排水溝撈槍，沒想到爬上來時卻遭突然倒塌的圍牆壓到，重心不穩量踉蹌又摔入溝中導致雙腿骨折，緊急送醫手術後，所幸無生命危險。
彰化分局日前接獲情資，指42歲陳姓男子涉嫌擁槍自重，且持高爾夫球桿挾持並毆打被害人，還迫害被害人轎車，警方調閱監視器影像掌握案情，發現是陳嫌教唆友人，兩人共同犯案。
經過數月來跟監埋伏，昨天鎖定其行蹤，出動警力圍捕。彰化分局偵查隊長鐘振邦，昨帶隊前往彰化和美鎮陳嫌住處，準備攻堅；不料陳嫌眼見警方上門，立刻就把改造手槍扔進住家旁的排水溝裡。
陳建發見狀，顧不得排水溝有3公尺深，竟然跳入排水溝內撈槍，沒想到好不容易在一片混濁的髒水中撈到槍枝，準備攀爬上磚造圍牆時，磚牆竟又突然崩塌，他連人帶槍、隨著磚牆一同跌落溝中，雙腿遭到磚牆重壓、動彈不得，他仍然忍痛將槍撈起，槍內還有6發子彈；警方訊後將陳嫌依槍砲罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
陳建發將槍枝交給同僚後，就被救護車送往彰化基督教醫院急救，醫生檢查後，擔心傷口引發細菌感染，先緊急做外部固定，確定沒有感染後，再做鋼板固定骨折患部。彰化縣警察長楊崇德、刑警大隊長鄢志豪對其英勇表現都給予高度肯定，表示將會擇期表揚。
(中時)
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