推動國際化 日高校參訪台中家商

台中家商校長林怡慧(左)與日本富山縣高校代表相見歡。(林欣儀攝)

促進交流、提升學生國際視野，台中家商與日本富山縣高校教職員進行見學交流，總共15名富山縣高校教人員拜訪台中家商，參觀校內3D實驗教室等設備，雙方互動熱絡。

富山縣高校教職員由富山縣立礪波高校校長林誠一帶領，在台中家商校長林怡慧接待下，除了解台灣高中職教育體制還參觀學校3D列印實驗室，對於家商將3D課程結合幼保、流行服飾等科課程，日方代表感到很有趣，也肯定台灣學生接觸最新科技及動手自造的機會。

林怡慧指出，台中家商近年來積極推動國際化，今年暑假還與香港聖瑪加利中小學體育交流，每年春季也會帶領學生赴日與姊妹校山並高校文化交流，盼透過教育交流互訪，推展學生多元學習。

(中時)