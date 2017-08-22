女兒將滿16歲 呂文婉看林奕含案有感：值得嗎？

呂文婉看林奕涵事件有感。（圖／翻攝自呂文婉臉書)

美女作家林奕含疑遭誘姦案，經過113天偵查宣告偵結，被扯進的補教名師陳星獲不起訴處分，也有一個女兒的名嘴呂文婉，看到這結果也有感而發說：「值得嗎？！」

檢方從人證、物證來調查，顯示陳星和林奕含是兩情相悅交往，發生性關係時也已滿16歲，並沒有觸法，也沒有任何她曾遭性侵害病歷，因此陳星最後被判「不起訴」處分。

育有1女的呂文婉，因為女兒快滿16歲，看到林奕含事件後難免憂心，有感而發說：「愛得死去活來值得嗎？！這場冒險之旅，妳打算下多少賭注？是養分？是毒藥？面對...接受...放下」，網友要他放心女兒比較聰明，她也擔心「她多少遺傳我『犯傻』的DNA」。

(中時電子報)