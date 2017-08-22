談「王八蛋」風波 成大教授：柯P已當選台北市長了！

台北市長柯文哲（右）。（資料照，黃世麒攝）

柯文哲昨（21）日因一句「王八蛋」與網友槓上，於其個人臉書粉絲頁被質疑，「誰是王八蛋？」未料柯竟親自回應，「你和那些反年改團體。」掀起熱議。對此，成大電機系教授李忠憲今表示，他見到許多人推崇柯文哲的表現，他相當不認同，並認為該名網友的提問其實沒有不對；不過從此事件來看，李稱柯應當選台北市長了！

柯文哲與網友的「王八蛋」口水風波持續延燒，成大教授李忠憲今在臉書針對此事發表看法。首先，李忠憲表示，其實這句話有很多含義，意思可能就是大家直覺去按讚的動機，「反年改團體是王八蛋，這些傢伙死要錢，我本來就非常討厭他們，尤其現在遇到國家重要的慶典，又跑出來搗蛋，真的非常令人討厭。」李稱，這呼應了大多數人的心情，所以得到很多共嗚。

然而，柯的留言回應，李忠憲指出，這句話前面還加了兩個字「你和」，可見痛恨的王八蛋，優先順序先是「你」才是「反年改團體」。至於該名網友所責難的，李說，是不滿柯原本信誓旦旦世大運絕不會出問題，結果卻演變成這樣，「她說柯文哲還在推卸責任駡別人王八蛋才是王八蛋，於是再被柯文哲罵王八蛋。」

李忠憲表示，看到許多人，包括所謂的知識分子都推崇柯文哲的表現，讓他不禁怵目驚心；他特別提及，當時加拿大選手還以為是恐怖攻擊不敢進場，運動選手的反應判斷比一般人更加敏銳，而柯文哲是不是有做好他的工作，從這些選手的第一反應就知道。

整體來說，李忠憲指出，其實不能說台北市什麼都沒有做好，「開幕典禮很棒，網路現場轉播做得非常成功，裡面當然也有資安團隊。」至於該名網友的提問，李表示，看不出有什麼不對，卻還要被台北市長罵，弄到舉國皆知，雖自己也非常痛恨這些反年改團體，直接想要湊熱鬧去按讚，不過，「看到『你和』兩個字，再看到那個小姐的留言，實在按不下去。」

最後，李忠憲說，算我沒在玩臉書好了！看這樣的情況，柯文哲應該當選台北市長了！

(中時電子報)