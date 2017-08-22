冒雨走爛泥 弘光志工國際展熱情
弘光科大師生連續10年到國外擔任志工！今年暑假24名師生遠赴泰北清萊偏鄉，冒著大雨走泥濘山路才抵達教室，將各自的專業傳授給天真的孩子們，看著他們露出燦爛的笑容，志工再辛苦都甘之如飴，直呼「有機會還會再來。」
帶隊老師楊惟倫表示，60多名學生搶著報名參加，經過訓練後選出21名學生和3名隨行老師，一起前往｢星星之家育幼院｣、｢恩華中文小學｣及｢晨曦會戒毒村｣等機構，擔任12天的國際志工，學生展現出各科系的特色，發揮團隊合作的精神。
「如果有機會，還會想再來第3次！」營養系大三生王青舷說，12天的時間有9天在下雨，當時穿雨衣又撐傘，腳下穿拖鞋踩著爛泥山路，舉步維艱走到學校，一心只想把準備4個月的教材都教給孩子們。
文化創意產業系黃文政表示，他教導泰北學童做PPT，請他們介紹自己家鄉，小朋友非常認真，個個絞盡腦汁展現學習熱忱；護理系二技二年級林妤宣說，有一天育幼院小朋友受傷，她馬上幫忙擦藥，發現他們十分缺乏醫療常識。
健康管理系大四生葉雯婷說，雖然語言不通，與當地小朋友透過微笑及肢體語言溝通，在最後一天要離開的時候，小女孩親手製作禮物表達感謝，讓她很感動，這是最難忘的暑假了！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。