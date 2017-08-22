冒雨走爛泥 弘光志工國際展熱情

弘光科大師生連續10年到國外擔任志工，今年前往泰北偏鄉服務12天收穫滿滿。（陳淑娥攝）

國際志工與孩子們同歡。（弘光科大提供）

弘光科大師生連續10年到國外擔任志工！今年暑假24名師生遠赴泰北清萊偏鄉，冒著大雨走泥濘山路才抵達教室，將各自的專業傳授給天真的孩子們，看著他們露出燦爛的笑容，志工再辛苦都甘之如飴，直呼「有機會還會再來。」

帶隊老師楊惟倫表示，60多名學生搶著報名參加，經過訓練後選出21名學生和3名隨行老師，一起前往｢星星之家育幼院｣、｢恩華中文小學｣及｢晨曦會戒毒村｣等機構，擔任12天的國際志工，學生展現出各科系的特色，發揮團隊合作的精神。

「如果有機會，還會想再來第3次！」營養系大三生王青舷說，12天的時間有9天在下雨，當時穿雨衣又撐傘，腳下穿拖鞋踩著爛泥山路，舉步維艱走到學校，一心只想把準備4個月的教材都教給孩子們。

文化創意產業系黃文政表示，他教導泰北學童做PPT，請他們介紹自己家鄉，小朋友非常認真，個個絞盡腦汁展現學習熱忱；護理系二技二年級林妤宣說，有一天育幼院小朋友受傷，她馬上幫忙擦藥，發現他們十分缺乏醫療常識。

健康管理系大四生葉雯婷說，雖然語言不通，與當地小朋友透過微笑及肢體語言溝通，在最後一天要離開的時候，小女孩親手製作禮物表達感謝，讓她很感動，這是最難忘的暑假了！

(中時)