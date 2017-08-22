許淑淨為參賽的同門師妹江念欣加油打氣

因傷退出女子舉重比賽的兩屆奧運金牌許淑淨22日前往世大運舉重場觀戰，許淑淨（見圖）在父母陪同為參賽的同門師妹江念欣加油打氣。(陳怡誠攝)

因傷退出女子舉重比賽的兩屆奧運金牌許淑淨22日前往世大運舉重場觀戰，許淑淨（左）在父母陪同為參賽的同門師妹江念欣加油打氣。(陳怡誠攝)

因傷退出女子舉重比賽的兩屆奧運金牌許淑淨22日前往世大運舉重場觀戰，許淑淨在父母陪同為參賽的同門師妹江念欣加油打氣。

(中時)