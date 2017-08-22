美國費城火車追撞 33人受傷

2016年10月費城火車。(美聯社)

美國費城郊區一火車站發生火車追撞事故，超過30人因此受傷、其中4人傷勢較重。

費城交通部表示追撞發生在當地凌晨00:15分，一台Norristown高速線上的火車撞上另一台在上達比(Upper Darby)區、停在69街火車站的無人火車，前者車上有33人受傷，其中4人重傷。火車司機已經送醫，但並未公布病情。

一名乘客表示車上到處都是血，火車操作員受傷，目前費城官方正在調查事故原因。

(中時電子報)