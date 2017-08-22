郭婞淳挺舉奪金破紀錄 曾寶儀嗨曬合照炫耀

郭婞淳21日舉重奪金還破世界紀錄，曾寶儀高呼台灣之光。（圖／中時資料照）

曾寶儀臉書全文。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

曾寶儀曬和郭婞淳合照炫耀。（圖／翻攝自曾寶儀臉書）

台灣舉重女將郭婞淳21日在世大運女子58公斤級賽事，以抓舉104公斤、挺舉137公斤，總和241公斤摘金，還以挺舉142公斤刷新世界紀錄，相當風光。女星曾寶儀也忍不住跟著激動，大讚郭婞淳是神女超人外，還翻出2人去年的合照，大肆炫耀一番。

郭婞淳不只在許多賽事創下亮眼成績，為人更是懂得感恩，去年就拿150萬獎金捐贈救護車給羅東聖母醫院，回饋社會。而曾寶儀去年也有出席此場活動，當時兩人開心留下合影，現一聽到郭婞淳破紀錄的新聞，曾寶儀趕緊翻出舊照PO上網，直喊：「耶！我有跟郭婞淳的合照耶！冠軍！台灣之光！人美心美又大力的神力女超人！」藏不住興奮之情。

(中時電子報)