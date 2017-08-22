世大運跆拳 陳宥庄8強賽遇上屆金牌落敗

陳宥庄（紅）8強賽遇上屆金牌南韓強敵，苦戰1分飲恨。(蔡依珍攝)

陳宥庄（紅）8強賽遇上屆金牌南韓強敵，苦戰1分飲恨。(蔡依珍攝)

陳宥庄（紅）8強賽遇上屆金牌南韓強敵，苦戰1分飲恨。(蔡依珍攝)

陳宥庄（紅）8強賽遇上屆金牌南韓強敵，苦戰1分飲恨。(蔡依珍攝)

在里約奧運跆拳測試賽拿下銀牌的陳宥庄，今在世大運女子57公斤級比賽中，前2輪分別以5比3和4比3，擊敗澳洲的RISBEY Catherine Mala和黎巴嫩TANIOS Christina Jane，挺進8強賽。

下午對上在2014光州世大運奪金的韓國強敵LEE Ahreum，第一回合以0比2落後，第二回合開場不久就擊中對手頭部、破蛋拿下3分，現場爆以熱烈掌聲和尖叫，雙方你來我往，以6比6平手結束，第三回合陳宥庄率先拿下2分，但後繼無力，被對手擊中拿下3分後，雙方未再進帳，最終就以8比9、1分吞敗，止步8強賽。

(中時)