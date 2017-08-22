世大運柔道 中華台北4選手未能晉級

黃聖庭（藍衣）第一輪對上美國選手勝出。（莊旻靜攝）

黃聖庭（藍衣）第二輪對上韓國選手，未能取勝。（莊旻靜攝）

黃聖庭（藍衣）在敗部復活戰對上奧地利選手，可惜未能取勝、晉級。（莊旻靜攝）

2017台北世大運柔道賽進入第3天，中華台北由女子52公斤級陳勁穎、女子57公斤級李欣芸、男子66公斤級黃聖庭、男子73公斤級李豐懋出戰，黃聖庭第2輪輸給韓國選手，敗部復活戰再輸給奧地利選手，其他3名選手都在第1戰落敗，4名選手都未能晉級。

黃聖庭今年7月在測試賽時拿到金牌，第1輪比賽對上美國選手WORTHEN ,Brandon Michael，取得1個半勝獲勝。第2輪則對上韓國選手AN,Baul，卻疑遭對方以關節技壓制，取得1勝而落敗。

黃聖庭在敗部復活戰對上奧地利選手TIEFGRABER,Andreas，雙方僵持不下，最後由TIEFGRABER,Andreas取得1個半勝勝出。

陳勁穎、李豐懋在第一輪分別對上烏克蘭、俄羅斯選手，但皆落敗，李欣芸雖抽到長籤，直接進入16強，並對上巴西選手CRUDE ANDRADE DA SI Tamires，但也未能勝出，22日出場的4名中華台北選手均未能晉級。

(中時)