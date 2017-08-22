見證「超級日全食」 明道師生赴美體驗

2017美國日全食天文奇觀觀測計畫師生團隊大合照。(明道中學提供)

為迎接橫跨北美大陸的日全食，明道中學師生歷經2年籌備，除預先投入課程培訓，還親赴美國懷俄明州小鎮，親眼見證「超級日全食」，2個小時時間看著難得一見的「鑽石環效應」奇景，學生們並透過網路直播、記錄這場天文盛事。

這場日全食於美國時間8月21日登場，明道中學地科老師與學生頂著16度低溫，在基地架設好觀測儀器，為「捕捉太陽」做好準備，直到當地時間中午11點半，師生屏息等待日食，並記錄下雲層遮蔽的日暈景象、到進入日全食的剎那間忽然撥雲見日。

參加學生興奮表示，在日全食的最後一刻，太陽幾乎被月球遮蔽，最後一絲太陽強光從月球邊緣露出，連同完整的一圈日冕，如同天空上的鑽石戒指，隨後，天地間剎那轉案轉冷，直到日全食結束的第一刻，又見高掛空中的鑽石戒指，這難得一見的「鑽石環效應」也透過臉書與LINE群組分享給台灣師生。

明道中學校長汪大久表示，2017的美國日全食，月亮陰影掃過約4000公里長、120公里寬的人口密集陸地，眾人爭睹，學校進行2年籌備，並規畫三大主題課程，包含日全食觀測、黃石公園地質觀測及聖安德列斯大斷層地景觀測，期望學生落實「讀萬卷書，行萬里路」。

(中時)