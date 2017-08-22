台中花都藝術季推出九天新劇《大肚王朝King of Middag》首演
台中花都藝術季大戲推出九天民俗技藝團編寫新劇《大肚王朝King of Middag》，將於11月3日至5日在台中國家歌劇院登場。台中市長林佳龍今天在記者會中表示，希望能透過戲劇喚回被遺忘的台中「大肚王」故事，讓文化得以傳承、創新。
台中市府文化局將於10月15日起至12月31日推出「2017台中花都藝術季」，今年主題為「台中的故事」，亮點大戲推出九天民俗技藝團編寫的《大肚王朝King of Middag》新劇，將於11月3日至5日在台中國家歌劇院登場，林佳龍及文化局副局長施純福等人出席活動宣傳記者會。
林佳龍表示， 4百年前平埔族部落聯盟領袖「大肚王」帶領族人抵禦荷蘭人，並以外交方式化干戈為玉帛，這段歷史已漸被大眾遺忘，他在4年前向九天民俗技藝團提出透過戲劇發揚的期待，希望讓文化得以傳承、創新。
許振榮指出，為呈現「大肚王」的精神，九天邀學者專家考究歷史，但《大肚王朝King of Middag》不是歷史劇，將透過獨特的表演方式，以「鼓」與「舞」呈現戲劇張力。
《大肚王朝King of Middag》由金馬獎最佳原創電影音樂得主曾韻方擔任音樂設計、林仕倫擔任舞台設計、王奕盛擔任影像設計，並與國立台灣戲曲學院合作特技指導，製作團隊陣容堅強。
(中時)
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