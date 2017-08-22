延續在地文風 頭城鎮將舉辦夏日音樂創作欣賞會

頭城鎮公所與在地樂團「星期一爵士樂團」合作，將在27日舉辦「2017夏日音樂創作欣賞會」。（頭城鎮公所提供）

宜蘭縣頭城鎮早年文風鼎盛，更出了許多蘭陽地區知名的文人、作家，鎮公所今年與在地樂團「星期一爵士樂團」合作，將在27日下午在頭城鎮立圖書館舉辦「2017夏日音樂創作欣賞會」，開放民眾自由入場，希望透過夏日的音樂饗宴，帶動頭城鎮藝文創作，並延續地方上的文風。

鎮公所表示，頭城是一個藝文風氣相當鼎盛的鄉鎮，有許多的在地藝術家，以往不論是美術、書法、攝影、數位作品、手工藝品等靜態項目都有許多令人驚艷的作品展現， 此次是圖書館第一次與在地的爵士樂團合作，希望透過「星期一」與「萬大福」兩個樂團的精彩演出，能夠為鎮民帶來全新的藝文享受，並且籍此鼓勵更多的在地的創作者，投入藝術創作的行列。

「星期一爵士樂團」團長江智鴻說，上班族往往會有「Monday blue」的症頭，但是對於以音樂會友的團員們來說，星期一卻是有著完全不同的「Monday hi」的情緒，因此樂團的名稱便取名為「星期一爵士樂團」，此次也另外邀請曾參加「台北藝穗節」演出的台北「萬大福樂團」一同參與演出，兩個樂團將摩擦出不一樣的創作火花，並為頭城的鄉親帶來全新的音樂饗宴。

(中時)