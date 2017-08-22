任賢齊返鄉 義務為田中拍攝宣傳片
田中馬被譽為台灣最有人情味的馬拉松賽事，即將在11月再度登場，田中鎮公所為了擴大宣傳台灣米倉的友善人文與風景，今天特別邀請田中子弟的知名藝人任賢齊返鄉義務擔綱拍攝宣傳片，要把田中的美，行銷到全世界。
美輪美奐的彰化高鐵站，是田中鎮大門，也宣傳片取景的第1站，任賢齊與劇組人員大清早搭乘高鐵抵達，便馬不停蹄取景拍攝，田中郵遞區號「520」與站區「99號」門牌構成的「我愛你久久」，與花卉意象設計的天窗，都是跟著入鏡的主角。
任賢齊一行又到八堡一圳景觀廊道與許氏宗祠，所到之處，還遇到不少粉絲，讓任賢齊充分感受到濃濃的故鄉情。他表示，明年將邀港澳朋友也來台參加田中馬，讓各地民眾感受田中鎮純樸、友善的鄉土民情。
鎮長謝文賢，拍攝過程特地帶著特產豆花與冰沙探班；田中馬總幹事鄭宗政，則是任賢齊從小學到高中的同窗與好友，他說，因為有這樣的交情，也得以促成任賢齊在百忙中抽空返鄉為田中馬宣傳，也為家鄉盡1份心意。
謝文賢表示，這次宣傳片的拍攝也象徵今年田中馬拉松活動拉開序幕，歡迎中籤的選手在11月11日參加踩街嘉年華及選手之夜，以及11月12日馬拉松路跑當日攜家帶伴到田中小鎮，感受八卦山、八堡圳、彰化平原風光與豐富人文。
(中時)
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