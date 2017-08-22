人行官員喊漲 人民幣中間價衝破6.66 創11個月新高

中國人民銀行參事盛松成昨（21）日提到人民幣兌美元年底可上看6.5之後，人民幣兌美元中間價今日大幅彈升112個基點，報在6.6597元，直接衝破6.66元關卡，創下去年9月20日來的逾11個月新高。

在岸人民幣方面受到中間價彈升激勵，今日開盤後亦迅速上揚，盤中一度突破6.65元價位，來到6.6494元。下午3點22分報在6.6560元，較昨日下午4點半收盤價走升142個基點，目前亦創下近1年新高。離岸人民幣下午3點來到6.6616元，升值97個基點。

隔夜市場方面，美元指數一度逼近93整數關口，因市場仍擔憂美國總統川普政局動亂。此外，美朝聯合軍演正式啟動，地緣政治風險隨時可能再度爆發，這也對美元帶來了壓制作用。

(工商)