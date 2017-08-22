3件國產雞蛋農藥超標「無台中蛋雞場」
行政院農業委員會22日召開雞蛋驗出芬普尼(Fipronil)記者會，說明農委會針對45件雞蛋樣品中，發現有3件芬普尼偏高情形。農業局表示，經了解，此3件不合格雞蛋樣本來源，無台中市蛋雞畜牧場，但為讓市民安心；該局已啟動蛋雞場抽檢機制，將持續掌握檢驗結果，確保雞蛋食用安全。
農業局指出，芬普尼主要用作農藥、環境用藥及動物用藥使用，嚴禁用在人類食用的禽畜中。為確保台中市雞蛋食用安全，農業局昨日啟動蛋雞場抽檢機制，針對台中市29家蛋雞場全面進行雞蛋採樣檢驗，並於今日下午將樣品送至中興大學農產品農藥殘留檢測中心，進行芬普尼檢驗，預定於3日內完成，農業局將持續掌握檢驗結果，維護市民健康。
農業局表示，中央政府針對雞蛋檢驗出芬普尼殘留一事，立即啟動衛福部、環保署、農委會及中央畜產會等跨部會處理機制，並採取相關措施，也將建立「國產雞蛋驗出芬普尼事件處理」網路專區，每日公布更新檢驗合格蛋場資訊，提供消費者查詢，以建立消費者信心。
(中時)
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