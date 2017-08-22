白色恐怖不義遺址巡迴展 鳳山招待所搶先登場

文化部國家人權博物館籌備處主辦「七一五解嚴30週年」系列活動，籌劃「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址」，串聯綠島人權文化園區及基隆、桃園、台中、台南、高雄、澎湖等6縣市巡迴展，今首站來到高雄國定古蹟、原日本海軍鳳山無線電信所。(劉宥廷翻攝)

文化部國家人權博物館籌備處主辦「七一五解嚴30週年」系列活動，籌劃「臺灣監獄島：白色恐怖時期不義遺址」，串聯綠島人權文化園區及基隆、桃園、台中、台南、高雄、澎湖等6縣市巡迴展，今首站來到高雄國定古蹟、原日本海軍鳳山無線電信所，展以戒嚴時期政府機關處置「政治犯」流程為主軸，重建公共歷史記憶。

日本為應付戰爭龐大的通信需求而興建鳳山無線電信所，二戰後國民政府撤退來台，該處除了維持無線電台用途，也成為情報隊駐地，用來偵審、拘禁政治犯與思想犯的場所，令人聞之喪膽；為求隱匿，漆上白色圍牆，改稱鳳山招待所，至此「白色封印」隨之流傳，直到1962年在鳳山招待所成立海軍訓導中心，負責管訓軍中頑劣份子，稱其為海軍明德訓練班，「白色封印」的神祕色彩才逐漸退去。

本次展覽以鳳山招待所做為不義遺址巡迴展首場展出地點，是希望引領民眾透過現地導覽，循著歷史的軌跡，認識白色恐怖歷史演進歷程，並藉由不義歷史遺址來推廣在地人權教育，促進轉型正義。

文化部政務次長丁曉菁指出，台灣首次將戒嚴時期｢政治犯｣處置流程研究成果，透過不義遺址的串聯和展覽情境還原，讓空間有了座標，用記憶克服遺忘，就像宮崎駿作品神隱少女裡的一句話｢名字一旦被奪走，就會找不到回家的路｣；盼藉展撫平創傷，消弭對立，奠定未來國家的發展基石。

參觀民眾可在櫃台索取政治犯小檔案學習單，根據手中不同的受難故事，跟隨政治受難者腳步，探尋逮捕、偵訊、刑求逼供、軍法起訴、審判、判決、監禁或槍決的空間，瞭解白色恐怖時期政治案件處置流程，更透過這場跨時空的受難體驗，串連遍及全台各地的45處不義遺址。

(中時)