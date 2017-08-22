環保署30周年慶 歷任署長回娘家

行政院長林全（前右七）出席，與前環保署長張祖恩（前右三起）、前署長郝龍斌、前署長簡又新、環保署長李應元、行政院發言人徐國勇、副署長詹順貴、前環保署長沈世宏、前代理署長陳龍吉等合影。（方濬哲攝）

行政院長林全（前右四）22日出席，與環保署副署長詹順貴（前右起）、行政院發言人徐國勇、環保署長李應元、歐洲經貿辦事處處長馬澤璉，美國在台協會副處長傅德恩等外賓合影。（方濬哲攝）

環保署今日30周年署慶，在現任署長李應元的邀請下，包括簡又新、郝龍斌、張祖恩、沈世宏等歷任署長都「回娘家」慶祝，行政院長林全也到場致詞為環保署加油打氣。

環保署在76年8月22日由衛生署環境保護局改制升格，林全致詞時肯定環保署30年來對維護環境的貢獻，期勉環保署未來能繼續致力於健全制度、提升效能，促進環境的永續。

(中時)